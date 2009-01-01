В Грузии насчитывается порядка десяти национальных парков: Алгети, Боржоми-Харагаули, Вашловани, Джавахети, Казбеги, Колхети, Мачахела, Мтирала, Тбилиси и Тушетия. Алгети, получивший свое название от местной реки, самый маленький из них.

Общая площадь национального парка Алгети составляет 68 кв. километров.

Он располагается в часе езды от Тбилиси в регионе Квемо-Картли. Территория в основном имеет гористый рельеф. В нее входят склоны Триалетского хребта. Уровень высот колеблется от 1000 до 2000 метров. Наивысшая точка — гора Клдекари.

Для посетителей он открыт в течение всего года. Климат умеренный и комфортный для прогулок на свежем воздухе. Как правило, туристы приезжают сюда для горного трекинга. В офисе администрации парка в близлежащем поселке Манглиси можно получить необходимую информацию и карту маршрутов. А также присоединиться к организованным группам и отправиться в парк пешком или на лошадях.

Маршруты

Алгетский национальный парк не имеет развитую инфраструктуру. Тем не менее, сотрудники проводят тематические экскурсии по трем направлениям: экология, ботаника и археология. Основной туристический маршрут по национальному парку Алгети называется «Королевский хребет».

Он рассчитан на людей среднего уровня подготовки. Его протяженность составляет 6 километров, а время прохождения занимает от 6 до 8 часов. Трек начинается на окраине Манглиси от церкви Богородицы и идет по главной туристической тропе «Роял Ридж».

Флора и фауна

Появление Алгетского национального парка обусловлено необходимостью защитить от вырубки леса, где произрастает кавказская пихта и ель. Статус заповедной зоны эта территория получила в 1965 году, а национальным парком стала значительно позже — в 2007 году.

Помимо редких пород деревьев, под охраной здесь находятся птицы и животные, обитающие в этой местности. Алгети служит домом для серн, косуль, кабанов, медведей, оленей, лисиц, барсуков, зайцев и многих других диких животных. Орнитологи насчитывают порядка восьмидесяти видов птиц. Благодаря такому биоразнообразию сюда приезжают не только туристы для прогулок, но и научные коллективы для изучения кавказкой флоры и фауны.

Достопримечательности

Национальный парк Алгети богат на исторические достопримечательности. На его и прилегающей территории можно найти старинные церкви, крепости и поля сражений. У главного входа в парк стоит собор Успения Пресвятой Богородицы, строительство которого датируется четвертым веком. Он знаменит тем, что долгое время здесь хранили ценную православную реликвию — гвоздь из креста, на котором распяли Иисуса Христа. В километре от поселка находится пещера Арсена Одзелашвили, которого в народе называют «грузинским Робин Гудом». Любимый герой боролся за права угнетенных крепостных крестьян.

На удалении тридцати километров на запад и восток располагаются крепости Клдекари и Биртави, а также долина Дидгори, где произошло одно из важнейших сражений в истории страны. В Клдекари получиться попасть только на внедорожнике или пешком. Руины древнего замка подняты в Триалетские горы на уровень 2200 метров. Ориентиром может служить село Чолиани.

Дорога до форта Биртави на автомобиле занимает около 30 минут от поселка Манглиси. В конце пути около двух километров придется подниматься в гору. На сегодняшний день от его стен осталось не так много. В археологической достопримечательности больше привлекают панорамный вид вокруг.

Как добраться

Национальный парк Алгети находится к западу от Тбилиси. Чтобы его посетить самостоятельно, в первую очередь необходимо добраться до поселка Манглиси, который расположен в 60 километрах от столицы. Доехать получится как на общественном транспорте, так и на арендованном автомобиле. Администрация парка, где можно получить необходимую информацию, размещается на улице Курортной, дом № 4. Также есть масса предложений от турагентств, организующих походы по национальному парку с выездом из Тбилиси. Ориентиром для нахождения входа в парк служит средневековая церковь Богородицы.

Автобусы

Автобусная остановка маршруток, идущих до Манглиси, находится возле железнодорожного вокзала в Тбилиси. Определенного расписания у них нет. Последний рейс отправляется в 16:00, летом позже — в 17:00-18:00. В пути полтора часа. Стоимость проезда составляет 6 лари. По прибытию в поселок остаток маршрута придется проделать пешком. Идти порядка 20 минут.

Автомобиль

Дорога из центра Тбилиси до национального парка Алгети занимает чуть более двух часов. Выезжать из города следует, придерживаясь западного направления, через автострады Tbilisi-Kojori-Tsalka-Ninotsminda. Расстояние между пунктами составляет около 80 километров.

Такси

Для комфортного передвижения по Тбилиси удобно пользоваться мобильным приложением Яндекс.Такси. Поездка в одну сторону до поселка Манглиси ориентировочно обойдется в 40 лари.